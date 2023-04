Si getta dal balcone con il figlio: mamma morta, grave il bimbo

Una mamma di 35 anni, Gemma Paris, è precipitata giù dal balcone a Celano (L'Aquila), assieme al figlio di 6 anni. La donna è morta sul colpo mentre il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale del capoluogo abruzzese. A quanto risulta, il piccolo verserebbe in gravi condizioni. La notizia è stata confermata anche dal sindaco di Celano, Settimio Santilli, che questa mattina si è precipitato sul posto assieme i familiari della vittima. Sull'accaduto indagano i carabinieri del posto coordinati dal magistrato di turno.

La tragedia

Stando a quanto riporta il sito d'informazione Marsicaweb.it, la tragedia si è consumata attorno alle 8.30 di questa mattina (sabato 1 aprile) in via Fonte Grande, una strada centralissima di Celano in località Terrazze. La donna è precipitata dal balcone della sua abitazione assieme al piccolo Sergio, il figlioletto di 6 anni. Nonostante l'arrivo tempestivo del 118, allertato da alcuni residenti, per la 35enne non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è stato soccorso dapprima con un'ambulanza e poi trasportato in elisoccorso all'ospedale San Salvatore de L'Aquila. Oltre ai paramedici, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazioni di Celano e Collarmele, la polzia locale, i vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano e la Protezione Civile.

Le ipotesi

La dinamica dell'accaduto resta ancora da accertare. Non è ancora chiaro se la giovane mamma si sia lanciata volontariamente giù dal balcone, precipitando da un'altezza di circa 4 metri assieme al figlio, oppure si è trattato di un incidente. Certo è che la tragedia ha scosso profondamente la piccola comunità di Celano, città della provincia Aquilana. " Una tragedia terribile - ha commentato su Facebook il sindaco Settimio Santilli - che lascia attoniti e sgomenti, con un gran senso di vuoto e che merita solo doveroso silenzio e rispetto. Riposa in pace, cara Gemma ". Poi sul bimbo: " Preghiamo tutti affinché vada tutto per il meglio per il piccolo Sergio. Le più sentite condoglianze dalla città di Celano ai genitori di Gemma, Graziella e Miche, al marito Achille e alla piccola Fernanda ".

I messaggi sui social