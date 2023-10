Mestre, il maniaco la aggredisce, la reazione della 14enne: così si è salvata

Era da poco scesa dal bus che la stava riportando verso casa dopo le lezioni, quando è stata inseguita e aggredita da un maniaco in pieno giorno nel centro di Mestre: la giovane vittima, una ragazza di 14 anni, ha però reagito con grande decisione e prontezza, mettendo in fuga quell'uomo e chiedendo aiuto a un gruppo di ciclisti.

È la madre della ragazzina, ancora sotto choc, a raccontare l'episodio avvenuto durante le prime ore di quello spaventoso pomeriggio. "Mia figlia era appena scesa dal bus, davanti alla fermata della piscina in via Circonvallazione" , spiega la donna a "Il Gazzettino, "arrivata al sottopasso dei Quattro Cantoni, verso la Cipressina, si è accorta di quel ragazzo che stava correndo verso di lei" . Neppure il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo, che quell'individuo la raggiunge e allunga le mani verso di lei, palpandole il sedere. La 14enne reagisce subito, gridando all'uomo di lasciarla stare e allontanandosi da lui. Purtroppo, tuttavia, non era ancora finita: proprio quando pensava di essersi liberata di lui, l'aggressore la raggiunge nuovamente verso la fine del sottopasso e torna alla carica ancora una volta. "A quel punto gli ha rifilato una gomitata nello stomaco, lui si è accasciato e lei è riuscita ad allontanarsi di corsa" , racconta ancora la madre della ragazzina.

Un gesto istintivo e deciso che probabilmente l'ha salvata da quel viscido uomo: la giovane corre verso alcuni ciclisti e chiede loro aiuto, ma quando il gruppo raggiunge la zona indicata dalla vittima il maniaco non c'è più. "Mia figlia l’ha descritto come un giovane tra i 25 e i 30 anni, con capelli corti e barbetta nera, alto più o meno un metro e settanta" , racconta la donna, "indossava una felpa verde militare, jeans scuri e delle scarpe bianche" . "Non ha detto una parola, nemmeno quando lei gli ha urlato contro, ha avuto l’impressione che potesse essere straniero, forse dell’Est Europa" , prosegue, "aveva comunque una carnagione molto chiara".