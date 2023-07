Si schianta con l'auto che prende fuoco: muore carbonizzato ventenne

Un incidente mortale nel parco della Favorita a Palermo. La vittima è Gabriele Naccari di 20 anni. Era alla guida della sua auto un'Alfa Mito, quando - per cause ancora da accertare - ne ha perso il controllo schiantandosi contro un albero in Viale Diana in direzione di Mondello, nei pressi delle scuderie reali.

È accaduto questa notte, poco dopo le due, all'interno di uno dei viali di collegamento che dal Parco della Favorita porta a Mondello o in centro città. L'impatto è stato violentissimo, tanto che l'auto si è accartocciata su stessa. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il mezzo ha preso fuoco subito dopo l'impatto. Il ragazzo sarebbe rimasto intrappolato tra le lamiere dell'abitacolo. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto carbonizzato all'interno del veicolo. Da valutare se l'impatto è avvenuto a causa di un colpo di sonno, della velocità elevata o per un evento che avrebbe distratto l'automobilista. Di sicuro l'auto è uscita fuori strada in maniera autonoma.

Inutili i soccorsi, nonostante siano arrivati dopo pochi minuti dalla chiamata al centro operativo del 112. Sul posto anche i vigili del fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme e sono dovuto intervenire per tagliare le lamiere dell'auto ed estrarre il corpo senza vita del ragazzo. La strada di accesso al Parco è stata chiusa dalla polizia municipale, in modo da poter effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Subito dopo i rilievi e l’intervento degli inquirenti si procederà a rimuovere l’auto finita fuori strada ed andata in fiamme.