Blitz interforze alla stazione di Milano: ecco cosa è successo

L'aria è cambiata in Italia e anche a Milano con il governo di centrodestra, soprattutto nell'ambito della sicurezza e del rispetto delle leggi. Che qualcosa si stia muovendo in una direzione diversa rispetto al solito lo dimostra anche il blitz interforze effettuato lunedì 16 gennaio in stazione Centrale a Milano, una delle zone più pericolose del capoluogo lombardo, nota piazza di spaccio e luogo di ritrovo di sbandati, ladri e violenti. " Dopo anni di governo della città da parte del centrosinistra, piazza Duca D'Aosta e tutta la zona che circonda la stazione Centrale, biglietto da visita di Milano, si è ormai trasformata in uno dei luoghi più pericolosi del capoluogo ", ha spiegato Romano La Russa, assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia.

Tra le 18 e le 24, 318 uomini delle forze di polizia e 28 agenti di polizia locale hanno effettuato controlli a tappeto sia all'interno che all'esterno della stazione Centrale, traendo in arresto 4 persone e denunciandone 21. Le persone controllate sono state oltre 1200, 120 i veicoli controllati, 29 i negozi sottoposti a controllo, con 5 i lavoratori irregolari individuati tra gli esercizi commerciali della galleria. Sono stati poi effettuati una serie di sequestri di merce e droga (17 grammi) e sigarette di contrabbando. L'attività di controllo finalizzata " al ripristino della legalità e alla migliore vivibilità delle zone intorno alla stazione Centrale di Milano ", spiega la prefettura, è stata disposta dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo gli indirizzi formulati dal Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo l'incontro tenuto dal Ministro al Viminale con i Sindaci delle città di Milano, Napoli e Roma.