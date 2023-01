"Majorino contrario ai blitz contro la delinquenza". Ecco chi è il candidato dem

La stazione Centrale è da tempo una delle zone più degradate di Milano. Una vera zona franca in cui a farla da padroni ci sono gli sbandati, per lo più stranieri e irregolari in Italia, tra spaccio, violenza e furti. Frequentare la zona della stazione Centrale nelle ore serali è diventato impossibile, il rischio è troppo alto e sono molti quelli che evitano di partire o arrivare di notte col treno, proprio per paura dei soggetti che si possono incontrare. Le cronache, d'altronde, sono piene di episodi di violenza, di assalti al coltello, risse, scippi e furti. Ma qualcosa, nonostante l'immobilismo della sinistra che da anni presidia Palazzo Marino, sembra stia cambiando con l'arrivo del centrodestra al governo.

Sono in aumento i controlli e i presidi, così come i blitz mirati per interrompere operazioni di spaccio e assembramenti sospetti. D'altronde, la piazza antistante e tutte le strade attorno sono un ben noto punto di incontro e di scambio di sostanze illegali: questa è una delle principali piazze dello spaccio a Milano ed è sotto gli occhi di tutti. Ma mentre la sinistra fa finta di niente e lascia che i delinquenti continuino a sentirsi padroni della seconda stazione più importante d'Italia, una delle più frequentate a livello europeo, il centrodestra sta provando a invertire la rotta con maggiori presidi di forze dell'ordine e militari. Nella speranza che il lavoro fatto non venga vanificato da Pierfrancesco Majorino in caso di vittoria delle elezioni regionali di febbraio.