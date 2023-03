L'"autogol" della sinistra sulla sicurezza stradale

Una macchina incidentata posta in una delle piazze principali del paese, per sensibilizzare soprattutto i più giovani sulla sicurezza stradale. E se il Partito Democratico ha definito l'idea " un teatrino", la cittadinanza sembra invece essersi schierata a favore del sindaco di centrodestra. A Castiglion Fiorentino (il Comune della provincia di Arezzo che ha dato i natali a Roberto Benigni, in Toscana) continua in queste ore tenere banco l'iniziativa dell'amministrazione guidata da Mario Agnelli. Il primo cittadino della Lega, al secondo mandato amministrativo in una realtà tradizionalmente di sinistra, ha varato qualche giorno fa la campagna di sensibilizzazione dall'eloquente titolo "Meglio perdere un secondo per la vita che la vita in un secondo".

L'iniziativa del sindaco di centrodestra

"Un progetto legato alla sicurezza stradale che come amministrazione abbiamo fortemente voluto, insieme alla polizia municipale e con la collaborazione dell'Arma dei carabinieri - ha spiegato Agnelli, nel presentare l'iniziativa - l'obiettivo ambizioso è quello di azzerare le cosiddette "stragi del sabato sera", limitando in generale ogni comportamento irregolare al volante che può dare origine ad incidenti mortali. Un fenomeno triste, del quale spesso a farne le spese sono le famiglie che si trovano a dover sopportare dolori incolmabili. Metteremo presto in campo altre iniziative volte a propiziare comportamenti consoni alla guida". Passando da Piazzale Garibaldi poi, residenti e turisti non possono non notare una vettura danneggiata a seguito di un incidente: si tratta di un'installazione pensata in funzione di deterrenza e rientrante nel progetto sopracitato. Agnelli ha voluto così lanciare un messaggio "visivo" in primis agli automobilisti più giovani, ribadendo senza troppi giri di parole l'importanza di guidare in modo responsabile e al massimo della concentrazione. Un'idea nata quindi con un fine nobile, che i "dem" hanno giudicato eccessivamente plateale.

L'"autogol" del PD