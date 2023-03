Soste selvagge e utenti indisciplinati con i monopattini, a Milano Helbiz adotta la linea dura

La crescita incessante del numero di episodi di inciviltà di cui si rendono quotidianamente responsabili i conduttori di monopattini elettrici, tra soste selvagge e manovre pericolose, ha spinto Helbiz, società di sharing operativa a Milano, a introdurre delle norme più rigide per tutelare sia i cittadini che gli stessi fruitori del servizio.

Un nuovo sistema di sanzioni

Helbiz ha adottato una linea più dura, proprio per dire basta ai guidatori che non rispettano il codice della strada, provocando disagi, problemi, fino a veri e propri incidenti.

Da ora in poi, infatti, a tutti gli utenti che non rispetteranno le regole stradali e le condizioni di utilizzo della società saranno addebitate le spese relative a eventuali sanzioni o alla rimozione dei veicoli non correttamente posteggiati. I costi saranno prontamente addebitati sulle carte di credito degli indisciplinati.

Ma non finisce qui. Per i recidivi, infatti, è prevista una penale. Nello specifico si parla di una sanzione aggiuntiva di 30 euro nel caso in cui si tratti di un parcheggio su marciapiede con ostacolo al traffico pedonale. Sanzione che andrà a sommarsi alle spese di rimozione (circa 100 euro).

Se ciò non bastasse e l'utente proseguisse con i comportamenti indisciplinati, scatterà la sospensione dal servizio. In pratica, l'utente non potrà più utilizzare i monopattini di Helbiz.

La collaborazione col Comune

In piena collaborazione con l'amministrazione del Comune di Milano, Helbiz ha già provveduto a individuare e segnalare nella propria mappa le varie zone del capuologo meneghino in cui è possibile posteggiare.

Aree di sosta sono state indicate nei pressi delle stazioni della metropolitana, vicino alle fermate degli autobus e dei principali snodi per la mobilità. Tutto per venire incontro alle necessità degli utenti ed evitare le soste selvagge.

Naturalmente, non sarà obbligatorio posteggiare nelle zone indicate, ma comunque consigliato. L'eccezione riguarda i parcheggi nel centro storico, dove invece le regole dovranno essere rispettate e si potrà sostare solo negli stalli previsti e presenti sull'applicazione dedicata.

Come saranno effettuati i controlli

Mediante un sistema tecnologico e brevettato, Helbiz provvederà al controllo dei parcheggi. La verifica avverrà tramite interazione fra l'intelligenza artificiale e un operatore da remoto.

La società di sharing ha già riscontrato un aumento del 65% dei monopattini posteggiati in modo corretto da quando è stata messa a punto questa modalità di controllo. Con le nuove regole, dunque, si spera di promuovere il rispetto urbano e di resposabilizzare gli utenti sull'utilizzo del monopattino.