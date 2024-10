Gli spacciatori aggrediscono troupe di Fuori dal Coro e consigliere FdI: bottiglie spaccate e insulti

Gli abitanti sono esasperati, da tempo segnalano le attività degli spacciatori e così Fuori dal Coro ha deciso di fare un servizio per denunciare lo spaccio in piazza Garibaldi a Livorno. Le immagini raccontano una situazione di intollerabile degrado e di insicurezza, ma la presenza delle telecamere ha scatenato l'ira di chi ritiene di essere il padrone di quella porzione di territorio pubblico. Ne è seguita un'aggressione con tanto di insulti alla troupe della trasmissione in onda su Rete 4 e al consigliere di Fratelli d'Italia presente sul posto. La tensione è cresciua; improvvisamente un immigrato si è dilettato nel lancio di bottiglie di vetro e le ha spaccate a terra. L'intervento degli agenti ha evitato il peggio.

La squadra di Fuori dal Coro si è presentata in piazza e solo questo è bastato per far perdere la testa agli spacciatori. Prima un ragazzo si è avvicinato e ha lamentato di essere ripreso. Nel giro di pochi secondi è arrivato un altro uomo e ha iniziato ad alzare il tono della voce: " Non avete il permesso di riprenderci. Avete rotto il cazzo ". Nel frattempo una donna ha sbottato: " È da stamattina che spacciate in questa piazza ". E poi è arrivato l'insulto verso chi ha osato documentare le circostanze: " Mongoloidi. Andate a rompere il cazzo a quelli dello Stato che ci inculano bene ".

Con il passare dei secondi gli animi si sono infuocati. Un immigrato ha preso in mano due bottiglie di birra vuote, si è rivolto ai presenti e li ha avvertiti: " Andate via ". Poi, evidentemente infastidito, le ha scaraventate a terra con forza e le ha rotte. Non contento, ne ha prese altre due dal cestino e vai con altri vetri. Gli uomini della polizia locale hanno evitato che la situazione sfuggisse pericolosamente di mano.

Alessandro Perini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia Livorno, ha documentato tutto e ha postato su Facebook il video di quanto accaduto. Momenti di alta tensione e di paura, visto che gli scatti di rabbia degli spacciatori avrebbero potuto portare a conseguenze imprevedibili. " Veniamo aggrediti dagli spacciatori e dai drogati che tutti i giorni vivono in questa piazza. Siamo schiavi di questi personaggi. Qui la gente è esasperata, abbiamo scoperchiato lo schifo che c'è, ben noto a tutti gli organi e le istituzioni competenti ", ha affermato Perini. Mentre in sottofondo si sentiva il rumore di altre bottiglie di vetro che si sono infrante sull'asfalto.

L'inviata Cristina Mastrandrea ha testimoniato che il quadro di illegalità è una costante

Una situazione intollerabile anche per gli abitanti del quartiere, ormai in mano a delinquenti che spacciano 24 ore su 24 sotto gli occhi di tutti

pericolosa che minaccia la sicurezza di cittadini e passanti: "".