Spari dall'abitazione, poi fermato dalla polizia. Paura a Chiaiano

Articolo in aggiornamento

Prima gli spari, poi le urla dei passanti e un fuggi fuggi generale. Grande paura nel primo pomeriggio di oggi a Chiaiano, alla periferia nord di Napoli, dove uomo di 31 anni ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco dalla sua abitazione. Un proiettile ha centrato la finestra di un vicino, perforando il vetro. Dopodiché il 31enne si è barricato in casa con la pistola. Gli agenti della Squadra Mobile e dell'Unità operativa di primo intervento della Polizia di Stato hanno fatto irruzione nell'appartamento e sono riusciti a disarmarlo. Non ci sono feriti.

Gli spari

L'episodio si è verificato attorno 12.30 in via Giovanni Antonio Campano. Alcune persone hanno allertato il 112 per una esplosione di colpi d'arma da fuoco in strada. Giunti sul luogo della segnalazione, i poliziotti hanno individuato la palazzina da cui provenivano gli spari. Volgendo lo sguardo verso i piani alti, si sono accorti che l'uomo brandiva ancora la pistola. A quel punto hanno deciso di intervenire.

Il biltz

Per evitare che la situazione degenerasse, gli agenti hanno provato a convincere lo sparatore che il gesto non avrebbe avuto conseguenze. Dopo un'iniziale resistenza, il 31enne ha deciso di aprire la porta casa. I poliziotti sono entrati nell'abitazione, lo hanno disarmato e arrestato. Le ragioni del folle gesto sono ancora sconosciute. Sembra che l'uomo abbia gravi problemi di tossicodipendenza. L'area in cui sono caduti i proietilli è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi e gli accertamenti della Scientifica.

Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita.