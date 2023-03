"Niente gli scontrini". E il barista dell'Agenzia delle entrate aggredisce Jimmy Ghione di Striscia

Niente scontrini nel bar dell'Agenzia delle entrate: anche se sembra paradossale è proprio così, ma stavolta il titolare dell'esercizio commerciale non la prende bene e aggredisce e minaccia Jimmy Ghione e la troupe di Striscia la Notizia impegnata a documentare i fatti. Non si tratta, in effetti, della prima volta che il bar operativo presso l'Ufficio Territoriale di Roma 6 – Eur Torrino finisce nel mirino del Tg satirico.

Il primo capitolo risale infatti all'ormai lontano 2018, quando fu documentata la tendenza del proprietario a evitare di rilasciare scrontrini fiscali ai propri clienti. Dopo aver ricevuto delle segnalazioni, quindi, Jimmy Ghione decide di tornare a far visita al titolare dell'esercizio commerciale, per verificare se la situazione nel frattempo è cambiata oppure no. Le immagini riprese da una telecamera nascosta documentano che, in effetti, la tendenza a incassare i pagamenti senza emettere lo scontrino sembra proprio essere rimasta ben radicata. Che si tratti di un caffè, di fare delle fotocopie o di vendere una bottiglietta d'acqua o un panino, la procedura è sempre la stessa: porgere al cliente il resto senza provvedere a dargli anche la ricevuta fiscale. Tendenza, peraltro, documentata in giorni diversi da alcuni complici del celebre Tg satirico.

Raccolti gli elementi per poter entrare in scena, Jimmy Ghione si reca nel bar incriminato, presentandosi al titolare subito dopo aver varcato la porta. Neppure il tempo di battere ciglio, che quest'ultimo si avventa come una furia contro il cameraman della troupe di Striscia, che viene scaravantato a terra. "M'avete rotto il ca**o, hai capito?" , dice l'uomo verso la telecamera. L'obiettivo successivo è lo stesso inviato di Striscia, anch'egli scaraventato a terra dal titolare del bar. Ghione chiede conto dell'aggressione, ricordando al proprietario che farebbe bene a preoccuparsi di fare gli scontrini. L'uomo è una furia, e viene riportato a fatica dentro il locale. "Mò prendo un coltello e l'ammazzo" , grida quest'ultimo, mentre alcuni conoscenti cercano di trattenerlo e di farlo ragionare.

Sul posto anche due poliziotti in borghese, a cui l'inviato di Striscia si rivolge. "Ha detto che prende un coltello e ci ammazza. Non fa lo scontrino e ci ammazza...ci ha menato, eh?!" . Gli agenti si avvicinano al locale, e sull'uscio un uomo, evidentemente amico o conoscente del titolare, cerca di minimizzare l'accaduto. Le immagini registrate potrebbero portare a una denuncia nei confronti del responsabile.