Statua distrutta a Villa Alceo, i vandali se la prendono con il proprietario: la recensione negativa su Airbnb

Sul vergognoso episodio della statua del Butti distrutta dall'influencer tedesco Janis Danner e dal suo gruppo di amici verrebbe da dire: oltre al danno, persino la beffa. Dopo aver mandato in frantumi una scultura di pregio che decorava una fontana della splendida Villa Alceo, dove soggiornavano in vacanza, i ragazzi hanno anche pensato di lasciare una recensione molto negativa sulla piattaforma Airbnb. Bruno Golferini, proprietario della dimora storia, è ancora in attesa del risarcimento che gli spetta per il danno subito dalla statua. È rimasto sconvolto e incredulo quando ha saputo della recensione.

L'ultima offesa dei ragazzi tedeschi

Dopo aver distrutto per sempre un pezzo di storia (la statua, come è stato detto da esperti a Golferini, non potrà essere recuperata), i ragazzi hanno colpito ancora, stavolta prendendosela con la struttura che li aveva accolti.

Avevano soggiornato a Villa Alceo, dimora di Viggiù (Varese) divenuta un B&B di lusso, alla fine di luglio e prima di andarsene avevano dato una festa. In quell'occasione, alcuni ragazzi avevano pensato di scattarsi delle foto abbracciati alla statua di Enrico Butti, nonostante che fosse stato segnalato in molti modi che le opere non dovevano essere toccate. La scultura, purtroppo, è andata in frantumi. Oltre 100mila euro di danni.

Tornati a casa senza aver neppure pensato di risarcire il proprietario della villa, i ragazzi sono tornati sulla piattaforma Airbnb, dove avevano prenotato il soggiorno, per lasciare una recensione molto negativa. Nel messaggio viene palesemente omesso l'episodio della statua. I turisti stranieri attaccano piuttosto il titolare, accusato di essere più volte entrato nella villa per controllarli e fotografarli. Insomma, un commento velenoso che potrebbe costare in visibilità alla struttura.

La reazione del proprietario

" È vero che sono entrato in villa, è normale che io lo faccia: sono il proprietario e il gestore. Sull'annuncio c'è anche scritto che la villa è abitata dal gestore ", spiega Bruno Golferini a Il Giorno. " Loro semmai non dovevano uscire dal cancello senza aver tra l'altro pagato una parte del conto per 1.000 euro. Mi fanno un danno e a momenti mi accusano di non poter entrare in casa mia ".

Per Golferini non ci sono dubbi: " Sono dei criminali, sono senza parole. Non mi hanno neanche proposto di risarcire il danno. Questa gente non deve mettere più piede in Italia ".