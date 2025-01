Furto da circa mezzo milione di euro a Stefano Orfei. Ladri nella sua casa romana

Ascolta ora 00:00 00:00

Stefano Orfei, figlio dell'indimenticata regina del circo Moira, è stato vittima la scorsa notte di un maxi furto nel suo appartamento romano: i malviventi, stando alle poche notizie circolate fino ad ora, sono riusciti a mettere le mani su un bottino del valore complessivo di circa mezzo milione di euro, tra orologi e gioielli di lusso, diamanti e denaro contante.

I fatti si sono verificati nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio all'interno dell'abitazione di via Guido Banti a Roma, zona Ponte Milvio, che il domatore condivide insieme alla moglie, l'attrice e showgirl romana Brigitta Boccoli. I ladri hanno fatto irruzione nell'appartamento, dove per fortuna non c'era nessuno, intorno alla mezzanotte e sono entrati immediatamente in azione, impossessandosi di ogni oggetto di valore trovato durante la perlustrazione dell'immobile.

Per il momento non si sa esattamente a quanto ammonti il bottino su cui i malviventi hanno messo le mani, ma la stima si aggira intorno al mezzo milione di euro. Pare che siano spariti una decina di orologi di pregio, tra modelli di Rolex, Bulgari e Chanel, alcuni diamanti per un valore complessivo di oltre 150mila euro, e grossomodo 1.300 euro in contanti.

Sarebbe stato lo stesso Stefano Orfei, dopo esser rincasato e aver trovato la casa a soqquadro, a lanciare l'allarme e a richiedere l'intervento sul posto delle forze dell'ordine. A sopraggiungere in via Guido Banti sono state alcune pattuglie inviate dal commissariato di polizia di Ponte Milvio. Stando a qualche indiscrezione filtrata nelle ultime ore, i ladri sarebbero riusciti a entrare nell'appartamento, sito al primo piano dello stabile, dopo aver forzato una portafinestra, e avrebbero agito indisturbatamente dal momento che all'interno dell'abitazione non era installata alcuna videocamera di sicurezza.

Gli inquirenti hanno effettuato i rilievi del caso e dato avvio alle indagini, tuttora in corso di svolgimento. Nessuna dichiarazione sulla vicenda è stata rilasciata né da Stefano Orfei né dalla moglie Brigitta Boccoli.

La speranza è quella di poter riuscire a beneficiare dei video ripresi da alcuneinstallate nelle vicinanze dello stabile, che potrebbero aver immortalato l'arrivo o la fuga dei malviventi.