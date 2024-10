La strangola e la uccide davanti ai figli piccoli. L'orrore dell'albanese sulla moglie

L'abitazione nel Casertano dove è avvenuto l'omicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

In aggiornamento

Ennesimo femminicidio questa notte in provincia di Caserta. Lulzim Toci, un bracciante agricolo 30enne albanese, secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso la moglie Eleonor Toci, una casalinga di 24 anni, davanti ai figli di 4 e 6 anni. Il dramma familiare si è verificato all'alba, intorno alle 5, in via Caravaggio 10, a San Felice a Cancello. Con l'accusa di omicidio è stato poi fermato dai carabinieri il marito della donna. L'uomo era nelle vicinanze dell'ingresso dell'abitazione in stato confusionale ed è stato portato in caserma in attesa del magistrato della procura di Santa Maria Capua Vetere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maddaloni, che sarebbero stati allertati, come riporta Tgcom 24, dalla cognata della coppia. Il 30enne, dopo l'omicidio, si sarebbe recato a casa della sorella della moglie chiedendole di accompagnarlo in ospedale. Insospettita dallo strano comportamento del cognato, la donna avrebbe chiamato i due nipotini, i quali le hanno rivelato che il padre aveva fatto del male alla madre.

A quel punto, la zia ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti immediatamente. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe strangolato la moglie, sua connazionale, al culmine di una, incurante della presenza dei figli piccoli.