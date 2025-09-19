Studentessa Erasmus investita e uccisa a Napoli da un 18enne

Un studentessa spagnola è stata uccisa a Napoli. Un suv, guidato da un 18enne, ha investito la 20enne intorno alle 2 della scorsa notte in Corso Umberto I, in pieno centro.

Secondo i primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine, la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando il Range Rover l'ha travolta.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118, sebbene le condizioni sono apparse subito gravissime è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale del Mare, dove è morta

qualche ora dopo.

Al momento al giovane guidatore è stata ritirata la patente ed è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici, mentre l'auto si trova sotto sequestro.