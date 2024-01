Lo stupro e il salto nel Ticino. Identificato l'aggressore della 15enne a Pavia

È stato identificato il presunto aggressore della 15enne stuprata nel parco fluviale del Ticino, a Pavia, la sera di Santo Stefano. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Giorno, si tratterebbe di un minorenne tunisino che vive saltuariamente nel Pavese. Al momento il giovane risulta irreperibile, probabilmente potrebbe aver lasciato la città per paura di essere arrestato.

Il presunto aggressore

Gli investigatori avevano a disposizione pochi elementi per risalire all'identità del ragazzo. Anche perché la 15enne lo aveva conosciuto su Instagram alla Vigilia di Natale, due giorni prima dell'aggressione, e di lui sapeva soltanto il nome. Peraltro il ragazzo aveva detto di aver 18 anni. E invece dalle indagini sarebbe emerso che, in realtà, è coetano della vittima. Dunque le ha mentito, tranne che per le origini tunisine.

Le telecamere

Ad incastrare il giovane sono stati i video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza puntate nel centro storico di Pavia, dove i due avevano passeggiato prima di raggiungere il parco fluviale vicino al Ticino. La 15enne era titubante, ma lui l'aveva rassicurata: " Non ti succederà niente di pericoloso ". Lei si era fidata. Dopo un bacio respinto è scattata la violenza sessuale. Poi il presunto aggressore si è allontanato dalla zona, lasciando la ragazzina sotto choc.

Il salvataggio