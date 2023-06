"Offende gli italiani". È polemica per il concerto di Bello Figo

Bello Figo si esibirà fra poco meno di due settimane in Toscana, a Prato. E proprio come avvenuto per la sua precedente (mancata) esibizione nel capoluogo pratese, anche stavolta la notizia sta già causando polemiche. Il primo attacco è arrivato in ordine cronologico da Italexit e dal Movimento Aurora, che hanno puntato il dito contro i testi delle canzoni del rapper di origini africane giudicandoli offensivi e provocatori nei confronti dei cittadini italiani. "Una presenza a dir poco sconcertante. Pensiamo che quasi tutti conoscano i testi delle sue canzoni, che sono un misto di indecenza, scherno delle nostre istituzioni e sfida alle autorità costituite - si legge in un comunicato pubblicato dalle due formazioni politiche - in un contesto ad alta immigrazione come Prato rappresenterebbero un invito alla non integrazione, avallato anche dall'amministrazione comunale. La provocazione, stupida e offensiva, sarebbe rivolta pure nei confronti degli altri cantanti e di coloro che parteciperanno all'evento".

Bello Figo salirà sul palco nella città laniera il prossimo 16 giugno, nell'ambito di una manifestazione locale che durerà più giorni. Ma alcune strofe dei suoi brani (" Non pago affitto. Io non faccio opraio. Tutti i miei amici son venuti con la barca, appena arrivati in Italia, abbiamo: casa, macchine, fighe") sono già finite nell'occhio del ciclone in tutta Italia, in passato: numerosi, dal 2016 in poi, i concerti del rapper oggi trentenne annullati per timori legati all'ordine pubblico. E anche nella stessa Prato c'è un precedente emblematico: il cantante avrebbe dovuto esibirsi nella realtà comunale toscana già nel 2017, ma alla fine gli organizzatori del concerto decisero di rinunciare a causa dei numerosi insulti e delle minacce ricevute, che avrebbero richiesto oltretutto una maggior presenza delle forze dell'ordine (in aggiunta ad un costo maggiore per quanto concerne la stessa organizzazione).