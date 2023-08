Pistola, droga e passamontagna: la gang di ghanesi a Riccione. "Siamo famosi tiktoker"

Erano in possesso di una pistola scacciacani, di un passamontagna e di una dose di hashish. E per giustificarsi, hanno spiegato agli esponenti della polizia locale di essere dei famosi "tiktoker" e di utilizzare quel materiale solo per girare dei video. Una scusa surreale che non ha evidentemente fatto breccia, visto che è costata a due di loro una denuncia a piede libero. Protagonisti della bizzarra vicenda che arriva da Riccione sono tre ragazzi di 20 anni di origini ghanesi, residenti a Reggio Emilia. Sulla base di quanto riportato dalla stampa romagnola, l'episodio in questione risale alle scorse ore. E tutto sarebbe emerso nel corso di un controllo di routine: gli agenti della polizia locale li hanno intercettati sul lungomare della cittadina della Romagna, mentre stavano passeggiando.

E le sorprese non sono mancate: uno di loro era infatti in possesso di una pistola che sembrava di tipo "Glock". Un'arma vera e propria quindi, per quanto a detta del possessore si trattasse in realtà di una scacciacani. Con il senno di poi aveva ragione quest'ultimo, ma allo strumento era stato rimosso meccanicamente il tappo rosso. E per questo motivo, come spiegano gli operatori, era stata resa volutamente simile in tutto e per tutto alla vera arma corta da sparo marca Glock "modello 17", in calibro nove millimetri. Addosso ad un altro membro del trio è stato invece rinvenuto un passamontagna nero di tipo "Mephisto". E ad aggravare la posizione dei tre giovani africani, il fatto che anche il terzo giovane avesse a quanto pare qualcosa da nascondere: quest'ultimo aveva infatti in tasca alcuni grammi di hashish.