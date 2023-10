Sulla Jaguar per un selfie sui social, ma i ragazzini non pagheranno. L'ira del proprietario

Fregandosene delle conseguenze e dei danni che sarebbero potuti derivare da quel gesto sconsiderato, sono saliti sul cofano e sul tettuccio di una preziosa Jaguar E-Type d'epoca posteggiata nel centro di Trieste, danneggiandola pesantemente.

I responsabili sono sette ragazzini, che in modo spavaldo sorridono all'obiettivo della fotocamera tenuta in mano dall'ottavo membro del gruppetto, celebrando beffardamente la loro bravata con le braccia sollevate e i pollici rivolti verso l'alto. L'episodio si è verificato nel corso della tarda serata dello scorso giovedì 12 ottobre nel centro di Opicina, quartiere della città di Trieste: sono da poco passate le ore 22:00 quando il frastuono degli adolescenti attira l'attenzione di alcuni residenti: uno di questi ultimi decide quindi di afferrare il suo telefono cellulare per scattare una foto dello sconsiderato atto di vandalismo e consegnarla successivamente al proprietario del mezzo per permettergli di sporgere denuncia e identificare i responsabili.

La Jaguar E-Type era posteggiata lungo strada per Vienna, mentre il proprietario dell'autovettura d'epoca, un musicista residente nella città di Trieste, stava cenando a un ristorante nelle immediate vicinanze. Un mezzo di grande valore, stimato attorno agli 80mila euro, peraltro restaurato di recente.

"A casa l'auto è sempre custodita, ero a cena fuori, due ore al massimo e sono uscito 3 volte a vedere come stavano le cose" , ha raccontato su Facebook il proprietario, che ha postato anche lo scatto fatto dal residente del quartiere di Opicina. Per riparare gli ingenti danni riportati alla carrozzeria sarà necessario mettere mano al portafoglio e sborsare una cifra decisamente importante.

"I danni sono soprattutto sulla carrozzeria" , ha scritto il musicista sul celebre social network, "ma anche il portellone posteriore sembra averne subiti. Dovrò portarla da un professionista" . Come ribadito dallo stesso proprietario, il valore della vettura si aggira "attorno agli ottantamila euro e mi dispiace perché l’avevo finita di restaurare da poco".