SuperEnalotto, a Milano vinti quasi 400mila euro, il Jackpot sale a 79,7 milioni

Nessun 6 nell'estrazione di venerdì 3 novembre del SuperEnalotto ma la fortuna non si è fermata perché è stato centrato a Milano un 5+1 da quasi 400mila euro, per l’esattezza 398.024 euro.

Ecco la combinazione vincente: 52 - 64 - 68 - 76 - 84 - 87. Numero jolly: 14. Numero SuperStar: 6. La giocata è stata effettuata nel punto vendita Sisal Bar Inter Café in viale Tunisia.

E continua a crescere l’attesa per la caccia al 6 con il jackpot per l’estrazione di questo sabato 4 novembre che sale a ben 79,7 milioni di euro.