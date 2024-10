Il SuperEnalotto vola a 20,7 milioni, vinti oltre 63mila euro a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

È ripartita la caccia al “6” del SuperEnalotto che si è ancora nascosto nell'estrazione del concorso n. 167 di sabato 19 ottobre, con il Jackpot che arriva a 20,7 milioni di euro in palio per domani sera, martedì 22 ottobre.



Intanto c’è chi festeggia comunque: è il fortunato che ha centrato 1 punto 5 vincendo 63.526,15 euro. La giocata è stata realizzata a Milano presso il punto di vendita Sisal Bar Tabacchi MV di Zhu Weikai situato in Via Federico De Roberto, 15. Combinazione vincente: 14 – 67 – 73 – 86 – 89 – 90 – J 8 – SS 77.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 19

ottobre ha assegnato benmentre l’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato a Riva del Garda il 15 ottobre 2024 con una schedina da 3 euro.Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/