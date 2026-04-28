Suv investe e uccide un 69enne e scappa: chi c'era alla guida

Alla guida di un suv avrebbe investito e ucciso un 69enne a piedi, poi si è allontanato. È successo ieri nel tardo pomeriggio a Castel d'Aiano, sull'Appennino bolognese e i carabinieri hanno rintracciato e arrestato poco dopo per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga un cittadino albanese di 52 anni. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. La segnalazione è arrivata intorno alle 18.30, quando è stato trovato, in via dei Piani, il corpo di Gaetano Martone, 69enne originario di Caserta e residente in zona. Inutile è stato l'intervento del 118

I carabinieri, a circa 500 metri di distanza, hanno trovato una Mercedes Glc 250, danneggiata e poco più avanti c'era l'albanese, che ha ammesso di essere il proprietario e ha

detto di essere uscito di strada, ma ha negato di aver investito un uomo. Ha rifiutato l'alcol test, ma poi è stato accompagnato in ospedale per un prelievo del sangue. Le indagini sono in corso, coordinate dalla Procura.