"Tecnica del ketchup", ecco come derubavano gli anziani al bancomat

Con la scusa di aiutare la vittima, la derubavano del denaro appena prelevato dal bancomat. La tecnica utilizzata da una banda di sudamericani era del tutto simile a quella purtroppo vista in altre occasioni. Ma con una variante: per avvicinare i loro bersagli, i malviventi li colpivano prima con una bustina di ketchup, imbrattandoli. A quel punto, intervenivano fingendo di dare una mano. Mercoledì scorso, a Milano, per cinque cittadini colombiani sono scattate le manette con l'accusa di furto aggravato: la polizia ha infatti sorpreso i soggetti in questione mentre si spartivano il denaro ottenuto dal raggiro ai danni di un anziano.

Il gruppo di lestofanti è stato individuato in piazzale Oberdan mentre armeggiava con un portafoglio attorno a un cestino. Gli agenti hanno quindi pedinato i cinque, mentre altri colleghi hanno aiutato la vittima della rapina, un 70enne, che si era presentato al Commissariato di Lambrate a denunciare il furto. Sulla base della testimonianza offerta dall'anziano è stato possibile ricostruire come avvenivano i furti. L'uomo, dopo aver prelevato 200 euro al bancomat in piazzale Gobetti, si era sentito colpito alla schiena da una donna, che gli aveva scagliato addosso una bustina di ketchup. A quel punto gli si erano avvicinati due complici che si erano offerti di aiutarlo.

Con il pretesto di ripulire quel liquido rosso dagli abiti del 70enne, la coppia appena aveva allungato le mani nelle sue tasche e gli aveva sottratto il portafoglio, senza che la vittima lì per lì se ne accorgesse. Solo più tardi il malcapitato si sarebbe reso conto del raggiro subito. Tutto è stato ripreso e accertato dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno confermato la dinamica esposta dal pensionato. In poco tempo, i poliziotti sono riusciti a individuare e bloccare i malviventi: all'interno della borsa di una di essi sono state rinvenute delle bustine di ketchup.

A finire in manette sono stati due donne di 42 e 26 anni, di cui una con precedenti, e tre uomini di 41, 30 e 25 anni, di cui uno con precedenti. Secondo quanto si apprende, prima di essere bloccati, due di loro avevano provato a derubare un'altra vittima.

Le indagini, coordinate dalla pm Francesca Crupi, cercheranno di accertare se - e quante volte - la tecnica fosse stata utilizzata per precedenti rapine.