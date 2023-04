Questionario a "luci rosse" a scuola, la Lega attacca il Pd: "Indottrinamento gender"

Un questionario "a luci rosse", rientrante nella ricerca di una tesi di laurea in psicologia, sarebbe stato somministrato fra i banchi di scuola anche agli alunni minorenni. Un test proposto nelle scorse settimane in un liceo della provincia di Rimini, nel quale veniva chiesto ai ragazzi e alle ragazze di esprimere le proprie fantasie erotiche e di indicare la frequenza con la quale visionavano filmati pornografici, sino ad affrontare la teoria del gender. E il Pd che amministra la regione deve fare chiarezza sulla vicenda, dando oltretutto una risposta concreta ai genitori degli alunni che non hanno affatto nascosto l'irritazione per non esser stati informati del sondaggio che affrontava queste tematiche. Questo l'attacco della Lega, che nella seduta di ieri del consiglio regionale dell'Emilia - Romagna non ha risparmiato una dura stoccata al Partito Democratico che amministra la regione.

Il consigliere del Carroccio Matteo Montevecchi si è infatti fatto portavoce dei nuclei familiari degli studenti che non hanno apprezzato l'iniziativa dell'istituto scolastico riminese, per quanto a detta della dirigenza scolastica si trattasse di un questionario su base volontaria. "Sono stati attaccati alle porte di tutte le aule, anche di quelle degli alunni minorenni, dei fogli con un Qr code che riconducevano al questionario di un’insegnante per la sua tesi di laurea in psicologia. A far da cornice, domande formulate eliminando il genere con l’uso dell’asterisco come lettera finale - ha premesso Montevecchi - nonostante il test fosse pensato per alunni maggiorenni, non è stato poi effettuato alcun tipo di controllo anagrafico. Alle famiglie non è stata inoltre chiesta alcuna autorizzazione, evidenziando una preoccupante violazione della libertà educativa delle stesse. Certe tematiche affrontate in modo ideologico, come teoria gender e asterischi, non dovrebbero proprio entrare nelle scuole”.