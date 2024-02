La terra continua a tremare a Parma: nuova forte scossa con epicentro a Calestano

La terra continua a tremare nella provincia di Parma: dopo gli sciami sismici di media-bassa entità registrati negli scorsi giorni in Emilia, quindi, un nuovo fenomeno sismico è stato segnalato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 febbraio.

Stando a quanto riferito sul proprio portale dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto più forte è stato rilevato alle ore 14.46, con epicentro a 5 chilometri a nord est di Calestano, piccolo comune della provincia di Parma, e a 21 chilometri di profondità. Si tratta, in questo caso, di una scossa di magnitudo 3.8.

Chiaro che l'allerta rimanga alta, visto che tutta la zona è da giorni investita da uno sciame sismico con numerosi episodi che si verificano anche a breve distanza l'uno dall'altro. Ciò che è accaduto anche quest'oggi: basti pensare che a partire da dopo la mezzanotte nel parmense sono state registrate ben 21 scosse di varia entità.

La prima della giornata, di magnitudo 2.2, è stata segnalata dall'Ingv all'1:31 del mattino con epicentro sito a 6 chilometri a nordovest di Felino, anche in questo caso a una profondità di 21 chilometri. Dopo questo primo terremoto, solo la zona di Felino è stata colpita da ulteriori 11 episodi sismici, il più violento dei quali è quello rilevato dalle apparecchiature dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 7:49: il terremoto, con epicentro a 6 chilometri a sudovest dal comune del parmigiano e a 20 chilometri di profondità, ha fatto registrare una magnitudo di 2.7. Ancora più forte il terremoto segnalato invece alle ore 12.03 nel territorio di Langhirano: il sisma, con epicentro a 6 chilometri a ovest del comune e a una profondità anche in questo caso di 20 chilometri, ha raggiunto una magnitudo di 3.2.

Stando a quanto riportato sui social network dai cittadini, la scossa di Calestano è stata avvertita chiaramente in numerosi comuni del parmigiano, ma non solo. A parte le segnalazioni arrivate da Parma, da Reggio Emilia e da Fidenza, l'episodio sismico è stato percepito anche a distanza, ovvero a Pontremoli, a Modena e a La Spezia. Ciò nonostante, almeno per il momento, non sono stati segnalati danni a cose o a persone.

Il terremoto di Calestano non è stato l'ultimo avvenuto in zona, dato che sul portale online dell'Ingv una nuova scossa è avvenuta alle ore 16.50, per quanto di entità inferiore rispetto a quella del primo pomeriggio: il sisma, di magnitudo 2.3 è avvenuto con epicentro a 7 chilometri a nordest rispetto al comune del parmigiano e a 23 chilometri di profondità.