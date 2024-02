Trema l'Emilia: scosse superiori al grado 3.5 a Parma e Reggio

Articolo in aggiornamento

Nuove scosse di terremoto in Emilia, che da giorni è interessata da uno sciame sismico di media-bassa intensità. Alle 11.38 l'Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.5 a Langhirano, in provincia di Parma, a una profondità di 19.5 km. Pochi minuti dopo, alle 11.59, un'altra scossa di magnitudo tra 3.3 e 3.8 ha interessato la zona di Reggio Emilia. Cresce la preoccupazione nella popolazione per una sequenza che sta durando da giorni con diverse scosse di grado superiore al 3 e solo una, per il momento, superiore a 4 in provincia di Parma.