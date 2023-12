Terremoto, scossa di magnitudo 4.1 in provincia di Reggio Calabria

In aggiornamento

Un forte scossa di terremoto, di magnitudo compresa tra 3.6 e 4.1. è stata registrata questa mattina alle ore 7.49 nel Reggino. L'epicentro è stato identificato a sud di Samo, a 37 chilometri dal capoluogo. A comunicarlo è stato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che ha specificato come al momento non si registrano danni a cose o persone.

La reazione del sindaco di Samo