Terremoto ai Campi Flegrei, trema anche Napoli: gente in strada

Una nuova forte scossa di terremoto si è verificata nei Campi Flegrei questa mattina, 3 marzo 2024, alle 10.01.

Il sisma, di magnitudo 3.4, è stato sentito in maniera netta non solo nei quartieri occidentali di Napoli ma un po’ in tutta la città partenopea. Nell'area di Pozzuoli alcune persone sono scese in strada per la paura. La scossa è stata avvertita in maniera nitida dalla popolazione perché, come riporta l’Ingv (l'Istituto Nazionale geofisica e vulcanologia), molto superficiale ( appena 2,9 km di profondità).

"Abito a Fuorigrotta e si è sentita molto forte. Ero sul letto. Ho sentito tremare tutto. Ho avuto un po' di paura ma non scendo in strada", ha raccontato Gennaro che vive a Fuorigrotta. "Colleghi di lavoro - ha continuato - mi dicono che il terremoto è stato sentito anche in altre zone come Pianura e Cavalleggeri".

"Fortissima. Credo- ha invece spiegato Rosaria che abita nel quartiere di Bagnoli- che ce ne siano state due perché appena sembrava finita ne è iniziata un’altra. Forse è solo una mia impressione. Casa per aria. Tutto si muoveva. È stato terribile. Sono rimasta immobilizzata dalla paura. Qualcuno è sceso in strada. Io no. Sono rimasta impietrita".

Daniele, che abita nella zona di Mergellina, ha raccontato: "Ero a letto, ho sentito scricchiolare tutti i muri di casa. Il letto ha iniziato a tremare distintamente. I miei gatti, ne ho due, si sono allarmati e sono scappati verso la porta. Poi per fortuna dopo qualche secondo è finito tutto". Diversi anche i commenti postati sui social da parte di cittadini che hanno avverito il terremoto.

Uno sciame sismico era stato registrato nella serata di ieri, sempre nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte è stata avvertita alle 23.03 nella zona della Solfatara ed ha avuto una magnitudo 1.7.