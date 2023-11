"Ti scotenno come un maiale", le violenze contro la moglie: a processo noto commercialista

Maltrattamenti e vessazioni, anche di natura fisica, nei confronti della moglie: nel tribunale Roma si dibatte in merito a un nuovo presunto caso di violenza sulle donne. A finire a processo è un commercialista di spicco, il cui studio è stato addirittura inserito nella classifica mondiale di Forbes. Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe più volte aggredito quella che adesso è la sua ex moglie, non esitando a colpirla neppure dinanzi agli occhi delle figlie.

Le accuse

Le violenze, secondo quanto dichiarato dall'accusa, si sarebbero verificate fra il 2019 e il 2020. L'uomo avrebbe più volte minacciato la compagna, arrivando anche a picchiarla. Tutto ciò alla presenza delle figlie della coppia, di 14 e 10 anni. Tanti gli insulti e le intimidazioni, fra queste ci sarebbe stata anche la frase, riportata da Il Messaggero, " ti scotenno come un maiale ".

A fornire una preziosa testimonianza in merito alla situazione c'è un'amica della donna, che ha dichiarato di aver visto in varie occasioni lividi e segni di violenza sul corpo della conoscente. Viene fatto riferimento a un episodio particolare, quello del 12 magglio 2020, dove un litigio si sarebbe trasformato in qualcosa di più. " Mi ha spaventato parecchio perché ho temuto per la sua incolumità ", ha dichiarato. " La vittima è venuta a casa mia dopo cena con tutte le braccia tagliuzzate, lividi sul volto e pesanti segni sul collo. Come se qualcuno avesse cercato di strangolarla ".

Il litigio e l'aggressione

In merito a un preciso episodio, l'ex moglie del commercialista ha raccontato di aver cominciato a discutere col compagno prima di cena. Poi la situazione sarebbe degenerata e l'uomo l'avrebbe scaraventata dall'altra parte della cucina. Nella colluttazione sarebbe andata distrutta una ciotola che lei aveva in mano e in questo modo si sarebbe procurata delle ferite da taglio.

" Quella sera ho ricevuto un messaggio dalla figlia più grande in cui mi avvisava che si trovava con la mamma dai carabinieri perché c'era stato un brutto litigio in casa" , ha raccontato l'amica.

La testimonianza delle bambine

Fondamentali le dichiarazioni delle figlie. La piccola di 10 anni, ad esempio, ha ricostruito perfettamente certe scene e ha ricordato di aver visto il padre minacciare la madre con un coltello. " Ci diceva che avremmo fatto la stessa fine della mamma ", ha dichiarato la minore. E sarebbe stata proprio lei a chiamare, in un'occasione, i carabinieri.

La difesa dell'imputato

" Lei mi esasperava. Non è vero nulla di quello che è stato raccontato dalla mia ex moglie e dalle bambine ", ha dichiarato l'uomo, negando le accuse. "Non ricordo di averla aggredita, non ricordo dell'insalatiera che si è spaccata e non ricordo di averla minacciata con un coltello. Quello che hanno detto le mie figlie è frutto di ciò che la madre ha detto loro di riferire ", ha aggiunto.