"Come Tarzan", prende a sassate le auto e fugge: maxi inseguimento a Roma

Prima ha lanciato degli oggetti contro le vetture in transito sul grande raccordo anulare di Roma, poi, rubato un furgone, è fuggito a tutta velocità facendo scattare un maxi inseguimento da parte di numerose volanti della polizia di Stato e un elicottero, che si è concluso dopo circa un'ora: il protagonista in negativo della vicenda è stato quindi tratto in arresto dopo aver speronato alcune auto, per fortuna senza conseguenze per chi si trovava al loro interno.

Sono stati veri momenti di panico quelli vissuti nella mattina di oggi, venerdì 18 agosto da alcuni automobilisti in transito all'altezza dell'uscita 15 del grande raccordo anulare di Roma, presi di mira da un individuo che stava percorrendo a piedi la strada. Fuori di sé, stando al racconto fornito dai presenti alle forze dell'ordine, l'uomo ha iniziato a scagliare oggetti contro i veicoli che incrociavano il suo cammino, creando una situazione di pericolo per gli occupanti dei mezzi. Intorno alle ore 7:00 arrivano in centrale le prime segnalazioni, e sul posto si precipitano gli uomini della polizia stradale.

Nel frattempo, tuttavia, il facinoroso entra in un autonoleggio e si mette al volante di un furgone Iveco, col quale inizia a scappare dalle volanti a tutta velocità. Ha inizio quindi un maxi inseguimento per le vie della Capitale, andato avanti per diversi chilometri e per più di un'ora: alle calcagna del fuggitivo ben 20 vetture della polizia oltre che un elicottero. Dopo aver attraversato il grande raccordo anulare, il tratto urbano dell'autostrada A24, la tangenziale e l'Olimpica, la fuga si interrompe in Piazza Pio XI nel quartiere Aurelio di Roma, vicino alla zona del Vaticano. Nel corso dell'inseguimento, peraltro, il fuggitivo ha urtato contro due volanti della polizia e contro l'auto di un civile: per fortuna nessuna delle persone che si trovavano a bordo di tali veicoli è rimasta ferita in modo serio. L'individuo è stato quindi bloccato e tratto in arresto, anche se non si conoscono ancora le motivazioni alla base del suo folle gesto.