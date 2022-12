Tiziana Cantone, un'unghia potrebbe riaprire il caso

La terribile tragedia di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano trovata morta nel seminterrato di casa sua a settembre del 2016, fa ancora discutere. A distanza di più di sei anni non si conoscono le cause del decesso della ragazza: si è suicidata o qualcuno l’ha ammazzata? Per la procura di Napoli Nord non ci sono dubbi: è stata chiesta l’archiviazione del fascicolo per omicidio. I legali della famiglia Cantone, però, non sono d’accordo e si sono opposti; per loro la giovane donna non si sarebbe tolta la vita spontaneamente. Il caso è molto complicato e sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere di chiudere definitivamente la vicenda, confermando il suicidio, oppure di prevedere ulteriori accertamenti.

Il giallo dell’unghia

La madre di Tiziana, Maria Teresa Giglio, è da sempre molto combattiva e chiede che emerga la verità sulla reale causa della morte della figlia. Nonostante la richiesta di archiviazione del pubblico ministero i legali della famiglia Cantone non demordono. Come riporta il quotidiano Il Mattino, nuovi elementi potrebbero spingere i giudici a riaprire il caso. Ma quali sono questi elementi così determinanti? Oltre alla mancata esecuzione degli esami autoptici subito dopo la morte di Tiziana, ci sarebbe il mistero della lesione da unghia riscontrato sul corpo della giovane donna dopo la riesumazione di quattro anni fa. Si tratta dell’unghia della Cantone o di un’altra persona?

Le incongruenze