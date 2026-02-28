Torino, c’è il Ramadan e Porta Palazzo diventa Kasbah



“Il sindaco di Torino mandi la Polizia Locale a Porta Palazzo per rilevare tutte le irregolarità nella cessione di cibo e beni per il Ramadan. È inaccettabile che, dietro lo schermo della sensibilità religiosa, si permetta la creazione di una vera e propria zona franca dove la vendita abusiva e l'occupazione irregolare di suolo pubblico diventano la norma nell'indifferenza totale della Giunta Lo Russo.” Lo chiedono a gran voce in una nota congiunta l’onorevole Augusta Montaruli e Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7.

"Questa non è inclusione - proseguono -. Non permetteremo che Torino diventi il laboratorio di una sottomissione culturale dove la religione diventa un passaporto per fare ciò che a chiunque altro sarebbe vietato con ingenti sanzioni. Infrangere le regole del commercio e del decoro non ha nulla a che fare con la spiritualità. La sinistra smetta di coccolare gli abusivi ” dichiara il vice capogruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli.

“È vergognoso che in nome del Ramadan si assista a una vendita indiscriminata di ogni tipo di merce - conclude Patrizia Alessi - senza controlli né rispetto per le normative che valgono per tutti gli altri commercianti. Non è una questione di fede, ma di legalità.

Sono anni che presentiamo mozioni e interrogazioni per denunciare il mancato intervento delle autorità, ma la risposta è sempre un silenzio assordante. Esiste una precisa volontà politica di non intervenire, una colpevole cecità che spacca il quartiere e penalizza chi le regole le rispetta ogni giorno”.