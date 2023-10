Torino, la galassia rossa in piazza contro la Meloni: odio, violenze e scontri con la polizia

Clima di altissima tensione a Torino, dove alle ore 12.00 il premier Giorgia Meloni è atteso al Teatro Carignano per il tavolo conclusivo del Festival delle Regioni. Poco dopo le 10.00 sono stati registrati degli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine: all’altezza di via delle Rosine, angolo via Principe Amedeo, il corteo composto da collettivi studenteschi, No Tav, Potere al Popolo e attivisti del centro sociale Askatasuna e di Cambiare Rotta è entrato in contatto con la polizia. Sempre in via Principe Amedeo i manifestanti si sono spinti contro il cordone delle autorità e ne è nato un parapiglia, con qualche manganellata. Poco dopo in via Lagrange c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine. Al momento i manifestanti sono in piazza Castello, dove hanno acceso alcuni fumogeni.

Il corteo è partito da Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, e si è diretto verso via Po, ma gli accessi sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. “Meloni a Torino non sei la benvenuta” , quanto recita lo striscione esposto dai manifestanti rossi. L’area intorno al Teatro Carignano è stata blindata e interdetta anche all’accesso pedonale. Tanti i cartelli esposti dai giovani: “Ora: casa studio reddito!”, “La vostra repressione non fermerà noi studenti”, “Fuori i privati dal Pnrr! Tavolo permanente con le istruzioni” . Non mancano i messaggi pacifinti: “Soldi allo studio e alla casa, non alla guerra” . Numerosi gli slogan scanditi contro il governo, in particolare cori contro il premier Meloni.

"Lanciamo un momento allargato di movimento che dia inizio all'autunno di lotta, facciamolo portando la nostra rabbia e le nostre rivendicazioni fino ai palazzi in cui si decideranno le sorti di questo paese sulle nostre teste e sui nostri corpi" , il messaggio lanciato nelle scorse ore dai collettivi studenteschi e dal noto centro sociale Askatasuna sui social network: “Lanciamo una manifestazione contro il governo, contro l'invio di armi e militarizzazione dei territori, contro le grandi opere inutili e i grandi eventi che devastano i territori” .