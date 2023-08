Torino, 11enne scomparsa dalla casa protetta. Ricerche in corso nelle campagne di Favria

Sono momenti di apprensione quelli che vedono i carabinieri e i vigili del fuoco di Ivrea impegnati nelle ricerche di Jasmine Rizzi, una bambina di 11 anni di Castellamonte, in provincia di Torino, scomparsa ieri mattina. Stando alle prime ipotesi, la ragazzina potrebbe essersi allontanata volontariamente dalla "Casa di Elsa", una struttura protetta di Favria, piccolo Comune distante 35 chilometri dal capoluogo piemontese

Secondo il quotidiano on line Torinocronaca.it, la bambina, ospite nella struttura dallo scorso aprile, potrebbe essersi allontanata volontariamente. Queste le conclusioni a cui sono arrivati i carabinieri di Rivarolo Canavese dopo avere sentito Grazia Ricci, la responsabile della “Casa di Elsa”. La ragazzina, infatti, non stava vivendo un periodo sereno, era molto spaventata a causa del prossimo trasferimento in un’altra struttura, stabilito da un provvedimento emesso di recente dal tribunale dei Minori di Torino. Le ricerche, che sono condotte anche con l’ausilio di un elicottero e di alcuni droni dei vigili del fuoco, si stanno concentrando tra i boschi e le campagne, dove Jasmine potrebbe essersi nascosta in stato di choc. Non è escluso che la 11enne possa essere stata avvicinata da qualcuno, una volta uscita dalla struttura, o che possa essere stata prelevata da qualche persona che conosce e di cui si fida. Intanto gli investigatori stanno sentendo le persone della casa protetta e passando al vaglio anche il sistema di videosorveglianza della struttura.