Torna a casa a piedi per non guidare ubriaco, ma viene multato lo stesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Mai mettersi al volante dopo aver bevuto qualche bicchierino di troppo. Lo dice il buonsenso, ancor prima del nuovo codice della strada. Ma il rischio è quello di ricevere multe anche se si torna a casa a piedi. Non si tratta di una boutade, ma di quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a un uomo a Genova, per la precisione tra Cavi di Lavagna e Chiavari. Un ragazzo, visibilmente ubriaco, ha deciso di lasciare la propria macchina parcheggiata vicino alla discoteca dove aveva trascorso la serata per tornare a casa a piedi. Ma questa scelta saggia e sicura non gli ha evitato la sanzione per ubriachezza.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sestri Levante mentre stava camminando lungo l’Aurelia, un tratto di strada che si snoda nella provincia di Genova. Lì, il ragazzo, è stato notato dagli agenti mentre camminava in modo instabile e con gli occhi arrossati, mentre cercava un passaggio in una sorta di autostop. Parlando con lui, i carabinieri hanno notato la bocca impastata, legato indissolubilmente ai fumi dell’alcol. Semplicemente era ubriaco, colpa di qualche cocktail di troppo. Ebbene, tanto è bastato per comminare una sanzione da 102 euro per ubriachezza in luogo pubblico.

Il reato è previsto dall’articolo 688 del codice penale: la sanzione va da 51 a 309 euro, quindi al ragazzo è stata applicata una multa ridotta.

Nonostante ciò, ha deciso di non firmare il verbale e di rifiutare di ritirarlo. Forse perché ubriaco, forse perché contrariato dall’episodio. Purtroppo per lui la sanzione è stata emessa e prima o poi dovrà pagarla. Ma quanto accaduto probabilmente farà discutere ancora a lungo…