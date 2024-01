La tragedia: bimba di nove anni morta dopo l'intervento di adenoidi

Una tragedia quella che si è abbattuta su una famiglia di Arconate (Milano): una bimba di soli 9 anni è infatti deceduta poco dopo aver subito un intervento alle adenoidi. Il dramma ha colpito un'intera comunità, che ora si stringe intorno ai genitori della piccola.

Cosa è accaduto

Stando a quanto dichiarato da Il Giorno, la bambina, chiamata Rebecca, era da poco stata sottoposta a un intervento alle adenoidi. Si parla di una settimana prima della tragedia. Dimessa e rimandata a casa dopo l'operazione, la piccola ha poi accusato un malore nella mattinata dello scorso lunedì 15 gennaio. A quanto pare Rebecca si stava preparando per andare a scuola quando, intorno alle 7.15, ha avuto una crisi cardiaca.

La bambina, che frequentava la classe quarta della primaria Maestri, è stata quindi soccorsa dagli operatori sanitari del 118, accorsi a casa della famiglia, sita nel centro storico di Arconate, subito dopo la richiesta di intervento. L'ambulanza è partita a sirene spiegate, e la minore è arrivata al pronto soccoso in codice rosso. Vista la complessità della situazione, è stata poi trasferita tramite elisoccorso all'ospedale San Giovanni di Bergamo, dove si sperava in un miracolo.

Purtroppo le condizioni della bambina erano troppo gravi. Malgrado il ricovero d'urgenza e le manovre di rianimazione, Rebecca si è spenta oggi, mercoledì 17 gennaio, dopo giorni di agonia. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Arconate, che in questi giorni ha sperato e pregato affinché la piccola si rimettesse e tornasse dalla sua famiglia.

Il cordoglio