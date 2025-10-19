Tragedia ad Asiago, nello schianto muoiono tre ragazzi. Il sindaco: "Velocità folle"

Ancora morti sulle strade italiane; l'ultima tragica notizia arriva da Asiago, in provincia di Vicenza. Qui sono morti tre ventenni, e un quarto è gravissimo. Si chiude così il bilancio di un terribile sabato sera.

Stando a quanto riferito sino ad ora, i ragazzi stavano tornando a casa dopo aver partecipato a una festa di compleanno. Il gruppo, composto da cinque giovani, viaggiava su una Peugeut 207, che ha finito con lo schiantarsi contro la fontana presente al centro di una rotatoria. L'impatto è stato fatale.

L'allarme è stato dato intorno alle 3.30 di oggi, domenica 19 ottobre. L'automobile stava percorrendo via Verdi, quando è andata a impattare contro la fontana posta al centro della rotatoria, proprio da dove si gira per raggiungere il parco dei Millepini. Non si conoscono ancora bene le dinamiche dell'incidente, ma stando alle immagini mostrate dalle telecamere di sorveglianza, il mezzo procedeva a velocità elevata. Può darsi, quindi, che il conducente abbia perso il controllo del veicolo.

Per tre ragazzi, tutti del Vicentino, non c'è stato nulla da fare. Sono morti sul colpo: si tratta di Nicola Xausa, Pietro Pisapia e Riccardo Gemo. Gli altri due ragazzi, invece, sono stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118, tempestivamente arrivati sul posto. Si tratta di 21enni: uno, Mirko Bez, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso, e si trova in gravi condizioni; l'altro, Otto Pasioi, non avrebbe riportato ferite significative ed è stato accompagnato all'ospedale di Asiago per accertamenti.

A intervenire sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Asiago, Canove e Thiene. Starà ai militari fare luce sul terribile incidente, ricostruendone le dinamiche. " Una tragedia immensa ", ha commentato Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago.

"Scendevano ad altissima velocità, che ha fatto perdere il controllo del veicolo a questo ragazzino di soli 20 anni"

"Nelle immagini del sistema di videosorveglianza la macchina andava ad altissima velocità, di fatto ha divelto un segnale e si vedevano delle scintille che sembrava quasi un fuoco d'artificio".

