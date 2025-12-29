Tragedia in Alto Adige, morto un escursionista travolto da una valanga

Tragedia nel pomeriggio di oggi - lunedì 29 dicembre - in Valle Aurina (Bolzano, Trentino-Alto Adige), si è infatti staccata una valanga che ha travolto un uomo, non lasciandogli scampo. L'escursionista si trovava insieme alla moglie, che è fortunatamente rimasta illesa. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare nulla per evitare i dramma.

Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato intorno alle 17.00. La coppia si trovava sul Riesernock, a 2.500 metri di quota, e stava rientrando a valle quando si è verificato il distacco nevoso. La valanga ha travolto completamente l'uomo, trascinandolo per circa 300 metri. Si è trattato di un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo. Scampata alla slavina, la moglie ha immediatamente provveduto a contattare i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, seguiti dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Per portare avanti le ricerche è stato fatto decollare anche l'elicottero Pelikan 2. Purtroppo non c'è stato niente da fare. Rinvenuto dai soccorsi, l'uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate a seguito dell'impatto.

Si è trattato dell'ennesimo

incidente in montagna. Soltanto ieri, sulla Marmolada, ha perso la vita un freerider di 31 anni. Le autorità locali raccomandano di controllare sempre ilufficiale prima di uscire in montagna.