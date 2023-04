Bimba morta investita a Napoli: la mamma era senza patente

Una tragedia immane quella avvenuta ieri pomeriggio a Casalnuovo (Napoli), dove la piccola Aurora è morta a soli 6 anni dopo essere stata investita dall'Audi A3 guidata dalla madre, la 33enne Rosa Palma.

Sul drammatico caso stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna (Napoli), coordinati dalla procura della Repubblica di Nola, e col passare delle ore stanno emergendo sempre più dettagli sulla triste vicenda. Fra questi, anche la notizia secondo la quale la mamma di Aurora non aveva la patente e non sapeva guidare. Probabilmente la donna stava cercando di esercitarsi al volante quando è accaduto l'irreparabile, un incubo che nessun genitore vorrebbe mai vivere.

Cosa sappiamo della tragedia di Casalnuovo

È una storia atroce, tuttavia gli inquirenti sono tenuti a svolgere le indagini. Nel rispetto del dolore della famiglia, stanno cominciando ad arrivare diverse informazioni circa l'accaduto. Il dramma, secondo quanto riferito da Il Mattino, è avvenuto intorno alle tre e mezza di ieri, sabato 22 aprile, nel parcheggio deserto di una villa comunale di Casalnuovo.

La famiglia, residente a Ponticelli (Napoli), aveva raggiunto il posto isolato proprio perché Rosa potesse fare un po' di pratica. Questo, almeno, quando rifescono i carabinieri. La donna stava guidando da sola, mentre il compagno e la piccola Aurora restavano all'esterno, vicino a un palo della segnaletica, ad alcuni metri dalla vettura.

Poi, di punto in bianco, la tragedia. Secondo le ricostruzioni, Rosa ha inserito la retromarcia invece di innescare la prima, e l'auto di grossa cilindrata è schizzata all'indietro. Un errore fatale. Aurora è stata travolta dall'Audi, malgrado i disperati tentativi del padre di salvarla. L'uomo ha lottato per frenare la vettura, tanto che i segni rimasti sull'auto a seguito della pressione esercitata dalle sue mani sarebbero ancora visibili. Purtroppo è stato tutto vano. Il forte impatto ha ucciso la bambina, figlia unica della coppia.

Le indagini

In un primo momento alcuni testimoni avevano riferito ai carabinieri che a investire la piccola Aurora era stato un pirata della strada. Gli inquirenti devono capire il perché di una simile informazione risultata poi errata.

Arrivati sul luogo dell'incidente, in via Buccafusca, la verità è apparsa subito chiara. Rosa Palma era in preda alle lacrime e urlava tutto il suo dolore dinanzi al corpicino della sua bambina, che avrebbe compiuto 7 anni a maggio, fra pochi giorni. Distrutto anche il padre della piccola. Trovato al fianco della compagna, l'uomo aveva sulle mani le ferite riportate nel disperato tentativo di fermare l'auto. Trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale La Schiana di Pozzuoli, è stato medicato e dimesso. Rosa, invece, è stata condotta alla caserma dei carabinieri della tenenza di Casalnuovo per un interrogatorio.

Al momento l'Audi A3 è stata posta sotto sequestro, mentre il corpicino di Aurora è affidato al medico legale incaricato di effettuare gli esami autoptici. Solo dopo si svolgeranno i funerali.