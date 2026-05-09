Tragedia a Chioggia: minivan finisce nel canale, tre morti

Tre persone sono morte in un incidente avvenuto all’alba di questa mattina, intorno alle ore 6.30, a Cà Lino di Chioggia (Venezia), dove un furgoncino minivan con nove persone a bordo si è ribaltato finendo in un canale.

Il lavoro dei vigili del fuoco

Immediati i soccorsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco al lavoro con due squadre e il nucleo sommozzatori per recuperare il mezzo con l’aiuto dell’autogru. Una volta a terra, sono stati estratti i corpi senza vita di tre uomini mentre gli altri sei sono riusciti a liberarsi dal minivan in maniera autonoma. Sul posto sono a lavoro le squadre dei Vigili del fuoco di Chioggia, Cavarzere, il nucleo regionale sommozzatori di Venezia e l'autogru giunta da Mestre. Presenti anche Suem 118 e Carabinieri.

Il luogo dell’incidente

L'intervento è avvenuto all’alba di

questa mattina dove si trova l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Dopo essersi accorto del mezzo finito nel canale, un cittadino ha contattato immediatamente i carabinieri i quali, a loro volta, hanno subito richiesto i soccorsi.