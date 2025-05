Tragedia durante il recupero del Bayesian: morto un sub di 39 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia durante le procedure di recupero del Bayesian: è morto un sub della squadra al lavoro per riportare a in superficie il veliero affondato a largo di Ponticello, nei pressi di Palermo, lo scorso agosto. In base alle primissime informazioni a disposizione, la vittima sarebbe Robcornelis Maria Huijben Uiben, di 39 anni. Restano da chiarire le cause del decesso: secondo una prima ispezione sul corpo non ci sarebbero lesioni né ustioni. L'ipotesi è che sia stato colto da malore mentre si trovava sotto acqua.

L’uomo lavorava per la società Hebo che si sta occupando del recupero e del sollevamento dell'imbarcazione che si trova adagiata a 50 metri di profondità. Il 39enne è stato immediatamente riportato in superficie i sanitari a bordo della hebo 2 ed Hebo 10 hche anno provato a rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato niente da fare: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la guardia costiera.

Le operazioni di recupero del Bayesian sono iniziate da alcuni giorni.

Il veliero si inabissò a 49 metri di profondità, causando la morte di sette persone: il magnate e proprietario Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer, la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e il cuoco di bordo Recaldo Thomas.