Tragedia a Fiumicino, donna investita mentre attraversa la strada col figlio: morta sul colpo

Dramma a Fiumicino, dove una donna di 35 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in corsa. La vittima stava attraversando la strada insieme al figlioletto di 8 anni, quando una Smart è piombata sui due, colpendo in pieno la donna. Purtroppo per quest'ultima non c'è stato nulla da fare.
Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la tragedia si è verificata nella serata di ieri, intorno alle 22.00. La vittima, Simona Bortoletto, stava camminando con suo figlio nel quartiere di Isola Sacra, quando, arrivata nei pressi della rotatoria, è stata sorpresa da una Smart in corsa. Madre e figlio si trovavano sul marciapiede e si apprestavano ad attraversare la strada, quando sono stati travolti.
La 35enne è stata presa in pieno, ed è stata ferita gravemente. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati in fretta in via Redipuglia. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. A quanto pare sarebbe morta sul colpo. Quanto al bambino, invece, il piccolo sarebbe miracolosamente rimasto illeso.
Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine, che hanno provveduto a denunciare il conducente della Smart, accusato di omicidio stradale. Va detto che l'uomo, subito dopo l'incidente, si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Il soggetto è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che si esprimerà sul da farsi.Al momento gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Nel luogo dell'incidente sono stati effettuati i rilievi, mentre il caso è coordinato dalla procura di Civitavecchia. Il corpo di Simona Bortoletto è stato affidato all'istituto di medicina legale del Verano.