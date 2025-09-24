Tragedia a Fiumicino, donna investita mentre attraversa la strada col figlio: morta sul colpo

Dramma a Fiumicino, dove una donna di 35 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in corsa. La vittima stava attraversando la strada insieme al figlioletto di 8 anni, quando una Smart è piombata sui due, colpendo in pieno la donna. Purtroppo per quest'ultima non c'è stato nulla da fare.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, la tragedia si è verificata nella serata di ieri, intorno alle 22.00. La vittima, Simona Bortoletto, stava camminando con suo figlio nel quartiere di Isola Sacra, quando, arrivata nei pressi della rotatoria, è stata sorpresa da una Smart in corsa. Madre e figlio si trovavano sul marciapiede e si apprestavano ad attraversare la strada, quando sono stati travolti.

La 35enne è stata presa in pieno, ed è stata ferita gravemente. Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati in fretta in via Redipuglia. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. A quanto pare sarebbe morta sul colpo. Quanto al bambino, invece, il piccolo sarebbe miracolosamente rimasto illeso.

Sul posto sono poi intervenute le forze dell'ordine, che hanno provveduto a denunciare il conducente della Smart, accusato di omicidio stradale. Va detto che l'uomo, subito dopo l'incidente, si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Il soggetto è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che si esprimerà sul da farsi.

Al momento gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Nel luogo dell'incidente sono stati effettuati i rilievi, mentre il caso è coordinato dalla procura di Civitavecchia. Il corpo di Simona Bortoletto è stato affidato all'istituto di medicina legale del Verano.