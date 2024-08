Tragedia in Friuli, ragazzo muore carbonizzato nella sua auto dopo un incidente

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora sangue sulle strade italiane; stavolta la tragedia si è verificata a Chions, in provincia di Pordenone, dove un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente. L'auto su cui stava viaggiando è infatti rimasta coinvolta in un incidente, prendendo fuoco. Il giovane è morto carbonizzato.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il terribile episodio si è verificato nella notte tra il 2 e il 3 agosto. La vittima stava viaggiando da sola a bordo della propria auto in via Cesena quando, intorno alle 3.40, è finita fuori strada. La vettura stava probabilmente procedendo a velocità elevata ed è andata a schiantarsi contro il muretto di cemento che delimitava la carreggiata. L'impatto è stato fortissimo e il mezzo ha preso fuoco, coinvolgendo anche il 21enne rimasto intrappolato fra le lamiere. Una fine davvero atroce.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, seguiti dagli operatori sanitari del 118 e dai rappresentanti delle forze dell'ordine. I pompieri hanno fatto il possibile per sedare il rogo, ma per il ragazzo era purtroppo già tardi. Una volta spento l'incendio, i soccorritori hanno infatti potuto constatare che il corpo del 21enne era carbonizzato. A quel punto sono stati i carabinieri a prendere il controllo della situazione, iniziando ad effettuare i primi rilievi indispensabili per ricostruire la dinamica della triste vicenda.

Le indagini

Il corpo del ragazzo è stato recuperato e sarà presto restituito alla sua famiglia, mentre le indagini per comprendere che cosa sia accaduto sono in pieno svolgimento. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto stesse procedendo a velocità elevata.

Può darsi che il 21enne abbia accusato un malore alla guida, o un, che lo avrebbero portato fuori strada.

In merito alla questione i carabinieri avrebbero ascoltato anche alcuni testimoni. Per il momento non si esclude ancora alcuna pista.