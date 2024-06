Orrore nel Cagliaritano: 27enne litiga con la madre e la uccide con una coltellata

Ascolta ora 00:00 00:00

Un litigio sfociato nel dramma: la comunità di Sinnai, comune della città metropolitana di Cagliari, è sotto choc. Una donna è stata uccisa dal figlio al termine di un'accesa discussione che ha avuto un esito nefasto. La vittima si chiama Maria Dolores Cannas, e il presunto killer Andrea Tidu. La situazione è sfuggita di mano: il ragazzo di 27 anni ha impugnato il coltello e ha colpito alla schiena sua madre di 57 anni; dopo l'aggressione è uscito di casa provandosi ad allontanare, ma nel giro di poco tempo è stato rintracciato nella vicinanze ed è stato fermato per omicidio. La signora non ce l'ha fatta.

Il diverbio è scoppiato nell'appartemento in cui la 57enne casalinga viveva oltre che con suo figlio anche con suo marito, un giardiniere. La tragedia si è consumata mentre l'uomo si trovava in un'altra stanza. L'ha trovata a terra, in una pozza di sangue, e ha provato in tutti modi a tamponare la ferita: si è subito adoperato per tentare di salvare la vita della moglie, chiamando i soccorsi e mettendoli al corrente della gravità di quanto accaduto.

Il personale del 118 si è recato sul posto a stretto giro, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La conseguenza della coltellata ricevuta non ha lasciato margini di intervento per tenere in vita la 57enne, visto che il colpo che ha subìto le ha provocato un'emorragia interna che si è rivelata fatale. I tentativi dei soccorritori di rianimare la signora sono stati vani. I carabinieri sono arrivati sul luogo dell'omicidio e hanno fermato il 27enne che si trovava ancora vicino al luogo della tragedia.

Il giovane era immobile sul marciapiede e in stato confusionale. I fatti si sono consumati nel pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 16. Allo stato attuale non è ancora chiaro quali possano essere state le motivazioni che hanno innescato la lite e, in particolar modo, cosa possa aver provocato la reazione deplorevole del ragazzo. Sempre secondo il sito locale, da una primissima ricostruzione risulterebbe che madre e figlio avrebbero litigato in casa per motivi futili.

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini con l'obiettivo di fare luce sulle precise circostanze del

caso. Sarà fondamentale non solo risalire alla causa che ha scatenato il battibecco ma anche venire a conoscenza della versione del ragazzo, che dovrà spiegare le motivazioni che l'hanno spinto a compiere un simile gesto.