Dramma nel Casertano: due incidenti stradali, morti quattro ventenni

La domenica mattina torna a essere segnata da incidenti stradali che si sono rivelati mortali nella notte di sabato. Nel Casertano si sono verificati due episodi fatali che hanno fornito un bollettino drammatico: quattro ragazzi hanno perso la vita. Non c'è stato nulla da fare: sono morti. A rendere il tutto ancora più tragico è la giovane età delle vittime, di età compresa tra i 20 e i 24 anni.

Il primo incidente è avvenuto a Villa Literno - comune della Provincia di Caserta - per la precisione in via delle Dune (strada che collega la città a Giugliano in Campania), non lontano dallo svincolo della Nola-Villa Literno. Stando a quanto riferito da CasertaNews, verso le 4 del mattino è stato letale uno scontro frontale tra una 500 X e una 500 Abarth: subito dopo il violento impatto un'automobile ha terminato la propria corsa sul bordo della carreggiata mentre l'altra si è ribaltata al centro della strada, con tre giovani passeggeri incastrati all'interno della vettura.

Sul posto si sono recati tempestivamente i sanitari e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo le persone coinvolte nella speranza di poterle affidare alle cure mediche del caso, ma l'epilogo è apparso subito nefasto: non c'è stata altra possibilità se non quella di accertare il decesso di una ragazza di 20 anni (residente ad Aversa) e di due ragazzi di 23 e 24 anni (entrambi di Villa Literno). L'altro occupante dell'Abarth, residente a Giugliano, è invece rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale. Proprio come la coppia a bordo della 500 X. La ricostruzione dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono stati svolti i rilievi nel tentativo di determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e per cercare di fare luce sulle responsabilità.

L'altro incidente ha avuto luogo sulla SS7 nel Comune di Caserta, dove è stato fatale il ribaltamento di un'automobile alla cui guida vi era un ragazzo di 20 anni. I vigili del fuoco, una volta arrivati sul luogo della tragedia, hanno trovato la macchina ribaltata nel mezzo della strada. Le cause, le circostanze e le dinamiche sono ancora tutte da chiarire. L'unica triste certezza è che il giovane è stato sbalzato fuori dalla sua vettura. Il personale con tecniche Saf (speleo alpino fluviale) ha recuperato il suo corpo ormai privo di vita nella scarpata adiacente la strada. Anche in questo caso, proprio come a Villa Literno, non è stato possibile fare altro che constatare la morte del 20enne.

Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha sollecitato il Parlamento ad approvare entro l'estate la nuova legge sulla sicurezza stradale: "Educazione stradale, prevenzione, controlli e più severità per i comportamenti pericolosi, si faccia in fretta".