Nuovo codice della strada, per alcuni farmaci scatta la condanna per assunzione di sostanze stupefacenti

Fra le novità presenti nel nuovo codice della strada figurano alcune regole dedicate all'assunzione di determinate sostanze prima di mettersi alla guida. Con la modifica dell'articolo 187 viene meno la necessità di accertare lo stato di alterazione del conducente, ma ci si focalizza sulla condotta illecita che scatta subito dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Ciò porterà a tutta una serie di verifiche da parte di chi è preposto ai controlli, dato che le sostanze considerate non idonee alla guida sono parecchie.

Le sostanze illecite

Non si tratta, ovviamente, di sole droghe. Fra le sostanze indagabili, per le quali si rischia una condanna, ne rientrano anche alcune prescrivibili e quindi legittimamente assumibili in caso di bisogno. Tutto cambia, però, quando si parla di utilizzare determinate molecole prima o durante la guida, col rischio di diventare un pericolo per stessi e per gli altri.

Alcuni farmaci non accettabili, dunque, sono:

medicinali a base di morfina; medicinali analgesici oppiacei; benzodiazepine; barbiturici; medicinali a base di cannabis.

Si tratta di sostanze che gli automobilisti sono soliti assumere senza problemi, anche prima di mettersi alla guida. Fra l'altro alcune di esse sono facilmente rilevabili nei liquidi biologici di chi le assume anche a distanza di molte ore, quando magari i loro effetti non sono neppure più presenti. Questo costituisce un importante problema.

I dubbi

La questione apre ovviamente a dei dubbi. Le persone che sono costrette ad assumere un farmaco quando potranno mettersi alla guida con la certezza che non sia rimasta traccia del medicinale? Quali responsabilità avrà il medico curante nei confronti del paziente? Cosa accadrà a coloro che guidano per lavoro, essendo tassisti o camionisti, e hanno bisogno di assumere uno di questi farmaci? Come cambierà il loro approccio al mestiere?

C'è poi la questione assicurazione. Gli automobilisti dovranno prendere provvedimenti anche per quanto riguarda la loro Rc auto, cercando soluzioni per rivalersi in caso di problemi, sanzioni e sinistri.

Il Ddl in esame va a modificare anche il Codice penale, così da intervenire sull'articolo 589-bis, relativo all'omicidio stradale, e sul 590-bis, che riguarda le lesioni personali stradali.

"conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Per configurare i due reati, deve essere comunque verificato lo