17enne muore cadendo da un carro di Carnevale. Da chiarire le cause

Ha battuto la testa sull'asfalto cadendo da un carro allegorico ed è morto sul colpo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, martedì 21 febbraio, durante una sfilata di Carnevale a San Cosmo Albanese, paese arberese del Cosentino. Per la vittima, Angelo Viteritti, 17enne originario di San Giacomo D'Acri, non c'è stato nulla da fare. La dinamica del drammatico incidente non è ancora chiara. Sull'acaduto indagano i carabinieri.

La tragedia

Il fatto è avvenuto lungo la strada provinciale 183, in provincia di Cosenza. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il ragazzo si trovava su un carro allegorico, trainato da un trattore, che dopo una sfilata di Carnevale nella frazione San Giacomo D'Acri si stava spostando verso San Cosmo Albanese per un'altra parata. Lungo la strada, il ragazzo ha battuto la testa cadendo dal mezzo. Il conducente del veicolo agricolo non si sarebbe accorto di nulla e dunque ha proseguito la marcia. A notare il corpo del 17enne riverso sull'asfalto sono stati alcuni automobilisti che hanno fermato una squadra dei vigili fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, di rientro da un altro intervento in una località vicina. Quando i soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto, allertati dagli operatori del 115, il giovane era già morto.

L'incidente

La dinamica dell'incidente è ancora incerta. Non è chiaro se il ragazzo abbia avuto un malore o se abbia perso l'equilibrio, e quindi sia poi caduto dal mezzo, oppure se sia precipitato dal carro per altri motivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale, coordinati dalla compagnia di San Marco Argentano, che stanno lavorando alacremente alle indagini per accertare la causa esatta della tragedia. " Non è escluso che sia aperta un'inchiesta per verificare che le condizioni di sicurezza fossero rispettate ", si apprende dalla stampa locale. Intanto la procura di Castrovillari ha disposto l'autopsia sulla salma del 17enne. L'esito degli esami autoptici sarà disponibile tra qualche giorno.

Chi è la vittima