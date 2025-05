Pensioni, aumenti fino a 120 euro. Ecco a chi potrebbe toccare

Ascolta ora 00:00 00:00

Assegno più ricco per i pensionati che potrebbero ricevere fino a 120 euro al mese in più. Questa novità è una conseguenza della riforma fiscale sulle pensioni allo studio dal governo Meloni. La riforma del fisco prevede infatti una revisione dell’IRPEF, l’imposta che grava su tutti i percettori di reddito. Un primo passo è stato fatto l'anno passato con la riduzione degli scaglioni IRPEF da quattro a tre. Il primo scaglione è rimasto invariato con un’aliquota del 23% per i redditi fino a 15.000 euro. La novità è arrivata per chi rientra nel secondo scaglione che è stato accorpato al primo. Così, anche i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, che prima erano tassati al 25%, ora sono soggetti al 23%.

Assegno più ricco di 120 euro in più al mese: ecco per chi

Per comprendere l’impatto della riforma vediamo come funziona l’IRPEF, inclusa l’applicazione ai redditi da pensione. Ogni scaglione ha una aliquota, cioè la percentuale di IRPEF da versare sul reddito imponibile. L’aliquota si applica fino al limite massimo previsto per quello specifico scaglione. Essendo l’IRPEF una tassa progressiva, gli scaglioni più alti prevedono aliquote più elevate, ma solo sulla parte di reddito che supera il tetto dello scaglione precedente.

Di seguito un esempio pratico per meglio comprendere. Un cittadino con una pensione annua di 28.000 euro paga il 23% su tutto il reddito. Se invece percepisce 30.000 euro, i 2.000 euro eccedenti sono tassati al 35%, poiché rientrano nel secondo scaglione, rimasto invariato dopo la riforma del 2024. Lo stesso vale per la parte di reddito oltre 50.000 euro, che continua a essere tassata al 43%, ovvero l’aliquota del terzo scaglione.

La proposta: innalzare lo scaglione da 50.000 a 60.000 euro

Con il primo intervento sull’IRPEF, il governo ha alleggerito la pressione fiscale sui redditi — e quindi sulle pensioni — fino a 28.000 euro. Ora, il nuovo progetto (ancora in fase di definizione) prevede una riduzione dell’aliquota del secondo scaglione, un innalzamento del limite massimo dello stesso. Si tratta di un intervento mirato a favorire il ceto medio, dunque i pensionati con trattamenti superiori a 28.000 euro.

Ad esempio, per chi percepisce una pensione annua di 50.000 euro, passare dal 35% al 33% di prelievo fiscale significherebbe un risparmio di 440 euro all’anno. La parte più interessante riguarda la proposta di innalzare il tetto del secondo scaglione da 50.000 a 60.000 euro. In questo scenario, l’aliquota massima del 43% si applicherebbe solo sulla quota eccedente i 60.000 euro. Mentre la parte compresa tra 50.000 e 60.000 euro sarebbe tassata al 33% invece che al 43%. Su quei 10.