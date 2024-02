Tragedia nel Cosentino, operaio muore schiacciato da una lastra di cemento

Arriva dal Cosentino un nuovo tragico caso di incidente sul posto di lavoro: a Frascineto (Cosenza) un operaio di 55 anni di origini albanesi ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una pesante lastra di cemento. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell'ordine locali, ed è già stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, il dramma si è verificato nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 febbraio. Edison Malaj, questo il nome dell'operaio deceduto, si trovava sul posto di lavoro ed era impegnato in alcune mansioni. Mentre stava lavorando insieme ai colleghi nel piazzale delle ex cantine sociali, è accaduto l'imponderabile. Una pesante lastra di cemento è caduta dalla gru che la stava trasportando ed è finita sul 55enne, non lasciandogli scampo.

Immediata la segnalazione ai soccorsi da parte di chi ha assistito alla scena. A raggiungere la zona gli operatori sanitari del 118, seguiti dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari, il personale dell'Ispettorato del Lavoro, i militari del Nil e il pubblico ministero di turno della Procura di Castrovillari. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei medici, non è stato possibile fare nulla per la vittima, deceduta per le gravi ferite riportate. Il pm ha dunque disposto subito l'autopsia.

Le indagini

Sulla vicenda sta indagando la procura della Repubblica, intenzionata a capire che cosa abbia provocato la caduta della lastra dalla gru. Al momento, da quanto sappiamo, tre persone sono state iscritti nel registro degli indagati. Per la precisione, si tratta del titolare della ditta per cui lavorava il 55enne e due operai presenti sul posto.

La salma di Edison Malaj è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Corigliano-Rossano, dove sarà svolto l'esame autoptico. Malaj lascia la moglie e due figli.

Il cordoglio