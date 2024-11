Novara, scontro frontale tra auto. Muore un 14enne, grave il fratellino di 4 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Gravissimo incidente nella serata di oggi - venerdì 22 novembre - a Oleggio, nel Novarese. In un terribile schianto avvenuto fra due vetture ha perso la vita un ragazzino di 14 anni, mentre il fratello più piccolo, di solo 4 anni, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso. Le forze dell'ordine stanno adesso cercando di ricostruire le dinamiche dell'accaduto.

Lo scontro fra auto

Secondo le informazioni rilasciate sino ad ora, l'incidente si è verificato intorno alle 17 di oggi, a breve distanza da cimitero di Oleggio. Due vetture si sono scontrate in strada e lo schianto è stato molto violento. Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono arrivati tempestivamente sul posto. A raggiungere la zona i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine locali. Purtroppo i due fratelli erano rimasti incastrati all'interno dell'automobile, motivo per cui le operazioni di salvataggio sono risultate un po' complesse.

Una volta recuperati i bambini è stata chiara la gravità della situazione. Non è stato possibile fare nulla per il 14enne, rimasto ucciso nell'incidente, mentre il fratellino di 4 è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Novara. L'auto in cui viaggiavano i fratelli era condotta dalla nonna, rimasta ferita ma in modo meno grave. La donna è stata trasferita all'ospedale di Borgomanero in codice giallo. Quanto alle persone che si trovavano nell'altra vettura coinvolta nell'incidente, nessuna ha riportato serie conseguenze e ha raggiunto l'ospedale in codice verde.

Le indagini

Del caso si stanno

occupando le forze dell'ordine, impegnate nella ricostruzione delle dinamiche. Gli agenti di polizia stanno effettuando i rilievi sul luogo dell'incidente indispensabili per il proseguimento delle