Tragedia nel Salernitano, papà si butta in acqua e muore sotto gli occhi del figlio e della moglie

Dramma a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita annegando di fronte agli occhi del figlio e della moglie, che hanno assistito alla scena impotenti. La terribile tragedia si è verificata nel corso della mattinata di oggi, martedì 29 luglio, e del caso si stanno occupando anche le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito, la vittima, un uomo di Sant'Antimo (Napoli), si trovava in vacanza con la famiglia presso la località di mare. Stamani, intorno alle 10.30, l'uomo era in spiaggia, per la precisione a Torre di Mare, e ha deciso di fare un bagno. Si è quindi tuffato in acqua, nonostante che fosse stata esposta la bandiera rossa a indicare le pericolose condizioni meteo. A causa del forte vento, infatti, il mare era solcato da grosse onde.

Proprio quelle onde sarebbero state fatali, perché il 57enne non è riuscito a riemergere. Il tutto davanti agli occhi di suo figlio e di sua moglie. L'allarme è stato dato subito. Compresa la situazione, i bagnini, che già stavano controllando il tratto di litorale, sono immediatamente accorsi in aiuto dell'uomo, gettandosi in acqua. A raggiungere la zona anche i vigili del fuoco e gli uomini della Capitaneria di Porto. Presenti anche alcuni bagnati. Dal momento che si era perso traccia del 57enne, è stato mobilitato anche un elicottero inviato dal nucleo di Pontecagnano.

Alla fine il corpo dell'uomo è stato recuperato, ma per lui non era più possibile fare nulla. Gli operatori sanitari del 118, accorsi in ambulanza, hanno tentato alcune disperate manovre di rianimazione, senza successo.

Alla fine è stato constato al, avvenuto di fronte alla famiglia del 57enne, che fino all'ultimo ha sperato di vederlo riprendersi. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri, informati della triste vicenda.

Starà adesso ai militari, e agli agenti della polizia locale, fare luce sulla triste vicenda, esaminandone le dinamiche.